Сотрудник центра поддержки детей избил несовершеннолетнего в Таразе

В Таразе прокуратура выявила факт жестокого обращения с несовершеннолетним в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 13 февраля в пресс-службе прокуратуры Тараза.

Инцидент был установлен в ходе проверки, проведенной после самовольного ухода воспитанника из учреждения. Как выяснилось, один из сотрудников центра нанес ребенку телесные повреждения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). В качестве доказательств были изъяты видеозаписи, подтверждающие побои.

В прокуратуре уточнили, что виновное лицо привлечено к уголовной ответственности и уволено из учреждения. Органы прокуратуры продолжат контроль за защитой прав несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В одном из дошкольных учреждений города Семей от работы отстранили воспитательницу, которая ударила ребенка.