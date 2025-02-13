#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.31
520.11
5.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
501.31
520.11
5.33
Общество

Сотрудник центра поддержки детей избил несовершеннолетнего в Таразе

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 19:04 Фото: freepik
В Таразе прокуратура выявила факт жестокого обращения с несовершеннолетним в Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали 13 февраля в пресс-службе прокуратуры Тараза.

Инцидент был установлен в ходе проверки, проведенной после самовольного ухода воспитанника из учреждения. Как выяснилось, один из сотрудников центра нанес ребенку телесные повреждения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). В качестве доказательств были изъяты видеозаписи, подтверждающие побои.

В прокуратуре уточнили, что виновное лицо привлечено к уголовной ответственности и уволено из учреждения. Органы прокуратуры продолжат контроль за защитой прав несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В одном из дошкольных учреждений города Семей от работы отстранили воспитательницу, которая ударила ребенка. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Астанчане "подрались" с дорожным знаком и разбили остановку
Общество
19:40, Сегодня
Астанчане "подрались" с дорожным знаком и разбили остановку
Мыши и крысы спровоцировали рост опасного заболевания в Западном Казахстане
Общество
19:17, Сегодня
Мыши и крысы спровоцировали рост опасного заболевания в Западном Казахстане
Прогноз погоды на 14 февраля: снег с метелью, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Общество
18:04, Сегодня
Прогноз погоды на 14 февраля: снег с метелью, туман и гололед ожидаются в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: