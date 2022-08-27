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Законодательство РК

Жителя Шымкента подозревают в убийстве жены в первую брачную ночь

задержание, убийство Фото: polisia.kz
Тело 32-летней женщины обнаружили в Шымкенте 26 июня. На место трагедии выехала следственно-оперативная группа, передает Zakon.kz.

Мать погибшей записала видеообращение. Женщина отметила, что ее дочь погибла от рук мужа в первую брачную ночь.

При этом брак не был зарегистрирован официально. Пара совершила лишь традиционный обряд.

27 августа подозреваемого задержали. Его поместили в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 106 УК РК. Подозреваемым признан 38-летний гражданин, который объявлен в розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения “содержание под стражей”. Департамент полиции города Шымкента

Расследование продолжается.


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