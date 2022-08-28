Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
По погоде в этот день предсказывали то, какими будут осень и зима.
Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.
В небе появится радуга — осень выдастся теплой и солнечной.
Видно много паутины — зимой будет мало снега.
Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября.
Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.
Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
Работать. Успение входит в число двунадесятых — важнейших православных праздников, и работать по дому и в огороде нельзя.
Ходить босиком по росе. Считается, что это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их — грех и плохая примета.
Ругаться и ссориться. Праздник следует провести мирно, в тихой молитве, и ни в коем случае не вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.
Стричься. Это суеверие касается молодых девушек на выданье — верили, что чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.
Надевать неудобную или старую обувь. Считается, если в этот день натереть ноги, то в жизни в ближайшее время радостей не стоит ждать.
Пользоваться ножами. Существует древний запрет на использование острых предметов в праздничный день. Сейчас уже сложно сказать, с чем он связан, однако распространяется на все сферы жизни — от полевых до кухонных работ. Верят, что нельзя в этот день «трогать» землю — боронить, копать, протыкать, поскольку главной кормилице нужно отдохнуть. Особо суеверные избегают также ножей, ножниц и вилок. При необходимости нарезать, например, хлеб, предпочитают отламывать куски руками, а пищу употреблять исключительно ложкой.
Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы
Посетить церковь. Праздничная служба — обязательный элемент праздника для верующих. В ночь на Успение проводится Всенощное Бдение, перед началом которого нужно поставить свечу, помолившись за благополучие всех членов семьи.
Широко отметить. Праздник Успения не только завершает строгий двухнедельный пост, но еще и приходится на окончание жатвы. Разговляться и радоваться завершению важного этапа крестьянской жизни когда-то собирались всей деревней — накрывали общий стол, куда каждый приносил освященные в церкви продукты. Сейчас вряд ли получится отметить праздник Успения столь же масштабно. Но собраться с семьей и друзьями в этот день совсем не возбраняется.
Помочь нуждающимся. Волонтерство и благотворительность приветствуются в любой день, независимо от того, праздничный он или нет, если они идут от чистого сердца и желания помочь ближнему. Милосердие Богородицы распространяется на всех людей, в том числе на тех, кому в жизни не повезло, поэтому помощь нуждающимся для верующего человека — одна из важнейших частей праздника.
Свататься. Период после Успения когда-то считался свадебным — полевые работы позади, наступают холода, значит, самое время подумать о личной жизни. В этот праздник было принято свататься — считалось, что за такими парами с небес будет приглядывать сама Богородица, помогая молодым в жизни.