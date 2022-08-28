Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа

Фруктовый сад Фото: Zakon.kz
В народе считали, что по погоде, которая установилась 28 августа, можно сделать прогноз на осень и зиму. Существуют и другие приметы, связанные с важным для христиан праздником в этот день, – Успением Пресвятой Богородицы, передает Zakon.kz.

По погоде в этот день предсказывали то, какими будут осень и зима.

  • Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.

  • В небе появится радуга — осень выдастся теплой и солнечной.

  • Видно много паутины — зимой будет мало снега.

  • Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября.

  • Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.

  • Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

  • Работать. Успение входит в число двунадесятых — важнейших православных праздников, и работать по дому и в огороде нельзя.

  • Ходить босиком по росе. Считается, что это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их — грех и плохая примета.

  • Ругаться и ссориться. Праздник следует провести мирно, в тихой молитве, и ни в коем случае не вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.

  • Стричься. Это суеверие касается молодых девушек на выданье — верили, что чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.

  • Надевать неудобную или старую обувь. Считается, если в этот день натереть ноги, то в жизни в ближайшее время радостей не стоит ждать.

  • Пользоваться ножами. Существует древний запрет на использование острых предметов в праздничный день. Сейчас уже сложно сказать, с чем он связан, однако распространяется на все сферы жизни — от полевых до кухонных работ. Верят, что нельзя в этот день «трогать» землю — боронить, копать, протыкать, поскольку главной кормилице нужно отдохнуть. Особо суеверные избегают также ножей, ножниц и вилок. При необходимости нарезать, например, хлеб, предпочитают отламывать куски руками, а пищу употреблять исключительно ложкой.

Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы

  • Посетить церковь. Праздничная служба — обязательный элемент праздника для верующих. В ночь на Успение проводится Всенощное Бдение, перед началом которого нужно поставить свечу, помолившись за благополучие всех членов семьи.

  • Широко отметить. Праздник Успения не только завершает строгий двухнедельный пост, но еще и приходится на окончание жатвы. Разговляться и радоваться завершению важного этапа крестьянской жизни когда-то собирались всей деревней — накрывали общий стол, куда каждый приносил освященные в церкви продукты. Сейчас вряд ли получится отметить праздник Успения столь же масштабно. Но собраться с семьей и друзьями в этот день совсем не возбраняется.

  • Помочь нуждающимся. Волонтерство и благотворительность приветствуются в любой день, независимо от того, праздничный он или нет, если они идут от чистого сердца и желания помочь ближнему. Милосердие Богородицы распространяется на всех людей, в том числе на тех, кому в жизни не повезло, поэтому помощь нуждающимся для верующего человека — одна из важнейших частей праздника.

  • Свататься. Период после Успения когда-то считался свадебным — полевые работы позади, наступают холода, значит, самое время подумать о личной жизни. В этот праздник было принято свататься — считалось, что за такими парами с небес будет приглядывать сама Богородица, помогая молодым в жизни.

Читайте также

День шахтера: кто в Казахстане не боится трудностей

Huawei запустила новый флагманский смартфон и другие новинки для стран СНГ

Спад заболеваемости COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Альберт Ахметов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления