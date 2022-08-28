Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа

По погоде в этот день предсказывали то, какими будут осень и зима.

Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.

Работать. Успение входит в число двунадесятых — важнейших православных праздников, и работать по дому и в огороде нельзя.

Ходить босиком по росе. Считается, что это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их — грех и плохая примета.

Ругаться и ссориться. Праздник следует провести мирно, в тихой молитве, и ни в коем случае не вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.

Стричься. Это суеверие касается молодых девушек на выданье — верили, что чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.

Надевать неудобную или старую обувь. Считается, если в этот день натереть ноги, то в жизни в ближайшее время радостей не стоит ждать.