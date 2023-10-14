Дождь на Покров: народные приметы на 14 октября

14 октября православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. По народным приметам на Покров можно узнать, когда наступит зима и какой она будет. О чем говорит дождь на Покров – в материале Zakon.kz.

Каждый год 14 октября осень встречается с зимой и наступает Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с событиями, произошедшими в Константинополе.

По легенде, город окружили захватчики, а его жители собрались для молитвы в храме, где хранились одеяния Божией Матери и Крест Господень. Ночью произошло чудо: явилась Дева Мария и начала молиться вместе с верующими, а потом сняла свой платок и распростерла его над людьми в храме, защищая их от зла. Вскоре после этого враги отошли от городских стен и прекратили осаду.

Покров день называют еще и Праздником урожая. В славянском календаре Покров означал завершение сельскохозяйственных работ и наступление зимы. Хозяйки начинали готовить жилище к зиме. В это время часто выпадал первый снег. С этим связана поговорка: "Покров кроет землю то листом, то снегом".

Покров ассоциировался с платком, покрывающим голову невесты, поэтому считался "девичьим праздником". С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Семьи, созданные в это время, считались самыми крепкими и счастливыми.

По народным приметам на Покров можно узнать, когда наступит зима и какой она будет:

если день выдался пасмурным, зима наступит рано и будет морозной;

дождь на Покров предвещает ненастную осень, снежную зиму и хороший урожай в следующем году;

гром в этот день принесет короткую зиму без снега;

зима будет ранней и холодной, если к этому дню улетели журавли;

если на Покров солнечная погода, до декабря снега не будет;

если выпадет снег – зима будет суровой, а если не выпадет, то до декабря на него не стоит надеяться;



если в этот день дует северный или восточный ветер, зима будет холодной, а если южный – снежной и мягкой. Переменный ветер на Покров предвещал переменчивую зиму.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. 14 октября пройдут осадки, на юге, юго-востоке страны синоптики обещают сильный дождь, снег. Лишь на юго-западе страны погода без осадков.

По республике ожидаются порывистый ветер, в ночные и утренние часы – туманы.

По данным синоптиков, в Алматы 14 октября облачно с прояснением, ночью и в первой половине дня – дождь. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +8+10°С.