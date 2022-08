Как предотвратить смерть от рака: ученые нашли новые ответы

Ученые из 204 стран мира, в том числе Казахстана, улучшили понимание масштабов бремени рака и нашли возможности снизить количество смертей от рака при устранении факторов риска, передает Zakon.kz.

Глобальное исследование "The global burden of cancer attributable to risk factors, 2010–19: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019" основывалось на медицинских отчетах и национальных раковых регистрах из 204 стран. Специалисты КазНМУ имени Асфендиярова Ильдар Фахрадиев и Мухтар Кулимбет помогли собрать данные, касающиеся Казахстана.

Итоговое исследование было опубликовано в апреле 2022 года после анализа полученного массива данных, охватывающих период с 2010 по 2019 год. Было изучено более 4,45 миллиона случаев смерти от онкологических заболеваний. Ведущими факторы риска ученые назвали курение, вслед за которым идет употребление алкоголя и высокий индекс массы тела. При этом метаболические факторы риска, такие как ожирение, участились с 2010 по 2019 год.

В исследовании также назвали самые популярные виды рака. Во всем мире в 2019 году как у мужчин, так и у женщин был рак горла, бронхов и легких, за ним следует рак толстой и прямой кишки, пищевода и желудка у мужчин, а также рак шейки матки, рак толстой и прямой кишки и молочной железы у женщин.

Во всем мире большой процент смертей от рака и увеличение DALY (дней, проведенных в больнице) были связаны с факторами риска, чаще всего исходящими из поведения и привычек человека. Курение продолжает оставаться ведущим фактором риска рака во всем мире, в то время как другие существенные причины варьируются по всему миру.

Ориентация на основные факторы риска рака в зависимости от местоположения может помочь странам сделать прогресс в сокращении неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности на треть к 2030 году. При этом в странах с низкими доходами растет риск метаболических причин рака. В связи с растущим бременем рака во всем мире это исследование может помочь политика, и исследователи определяют важные модифицируемые факторы риска, которые могут быть направлены на снижение бремени рака в глобальном, региональном и национальном масштабе.

В числе эффективных стратегий авторы исследования называют улучшение социальных детерминант здоровья, таких как доступ к образованию и сокращение бедности. Это может быть реальным подходом к снижение подверженности определенным рискам среди населения. Популяционные подходы, направленные на улучшение равного доступа к медицине, также могут обеспечить справедливый подход к борьбе с раком для преодоления системного барьера. Наконец, рак остается фундаментально связанным с генетикой и старением, и хотя устранение сопутствующих факторов риска имеет решающее значение для профилактики рака, основное бремя не будет устранено никогда.

Поэтому странам рекомендуется продолжать инвестировать в комплексные стратегии борьбы с раком, такие как развитие системы здравоохранения для ранней диагностики, обнаружение некоторых видов рака путем скрининга и разработку эффективных вариантов лечения.