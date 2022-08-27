Экс-чемпион мира дал советы Головкину перед боем с Альваресом

Член Международного зала боксерской славы, покоритель двух весов Джулиан Джексон высказал мнение, что GGG имеет неплохие шансы в третьем противостоянии с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Как считает 61-летний ветеран бокса, Геннадий Головкин во встрече с Канело не будет мальчиком для битья и продемонстрирует всю свою мощь, передает Vringe.

GGG храбр и предан к своему делу, думаю, получится крутой бой. Из того, что я увидел, особенно из последнего его выступления, Головкин уже не тот, каким был прежде. Но мне понравилось, как он сумел прибавить по ходу боя. Тогда он вновь стал похож на себя, есть одно но, с Канело нельзя так долго вкатываться в поединок. Джулиан Джексон

Джексон также уверен, что нельзя списывать со счетов и недооценивать силу духа казахстанца.

Если он правильно настроен на бой, точно так же, как в первых двух встречах, то схватка вновь может получиться крутой и конкурентной. Но только в том случае, если он сразу же активно включится в поединок. Долго раскачиваться нельзя. Я верю, что если у него будет правильный настрой, то все будет хорошо. Не скрываю, что мне нравится Головкин. Мой чувак, поддерживаю его всю карьеру. Джулиан Джексон

По словам экс-чемпиона мира, тайминг Головкина уже никогда не будет прежним, из-за чего и его удары уже не столь опасные.

Временами они недостаточно быстрые, но они выброшены своевременно, а это все еще может стать решающим фактором. Но именно это и беспокоит меня в преддверии реванша. Это уже не те удары. Ему придется агрессивно начать бой. Максимум мощи в стартовых раундах. Нужно, чтобы Канело слегка опешил. Нужно, чтобы мощь Головкина заставила его думать прежде чем наседать. Джулиан Джексон

Джексон уверен, чтобы его тактика сработала, GGG нужен цельный удар, который заставит Канело задуматься о конечном итоге поединка.

Головкину очень нужны хорошие удары на старте боя. Ему нужно, чтобы Канело слегка потерял уверенность. Иначе, считай, игра окончена! Головкину нужно максимум агрессии на старте, а затем понемногу сбросить обороты, подключить джеб. Джулиан Джексон

Бой GGG — Canelo состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Боксеры будут драться за все титулы в суперсреднем весе, которыми владеет мексиканец.

Фото: Instagram/gggboxing

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