В МВФ призвали центробанки мира ужесточить борьбу с инфляцией

В Международном валютном фонде (МВФ) рекомендовали в ближайшие пять лет принимать агрессивные меры, даже если это приведет к росту безработицы и "охлаждению" экономики, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат в выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила о необходимости ужесточения мер денежно-кредитных политик центробанков мира для борьбы с инфляцией.

Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое "охлаждение" экономики и рост безработицы. Гита Гопинат

Она подчеркнула, что модели прогнозирования в денежно-кредитной политике предсказали более низкие значения, чем фактический уровень инфляции, который начал расти во всем мире и в 2022 году стал рекордным для многих стран за последние 30-40 лет.

По данным Нацбанка РК, в Казахстане официальная инфляция уже составила 15% в годовом выражении. Нацбанк, основным мандатом которого является стабильность цен, с начала этого года перешел к значительному ужесточению денежно-кредитной политики – на сегодняшний день базовая процентная ставка составляет 14,5%. Как рассчитывает регулятор, это позволит снизить инфляцию к 2023-2024 году.

Напомним, очередное решение по базовой ставке Нацбанк Казахстана объявит в начале сентября.