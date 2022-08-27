Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В МВФ призвали центробанки мира ужесточить борьбу с инфляцией

В МВФ призвали центробанки мира ужесточить борьбу с инфляцией Фото: unsplash
В Международном валютном фонде (МВФ) рекомендовали в ближайшие пять лет принимать агрессивные меры, даже если это приведет к росту безработицы и "охлаждению" экономики, сообщает Zakon.kz.

Первый заместитель распорядителя МВФ Гита Гопинат в выступлении на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле заявила о необходимости ужесточения мер денежно-кредитных политик центробанков мира для борьбы с инфляцией.

Центральным банкам следует дать понять, что они будут держать курс и проводить жесткую политику до тех пор, пока инфляция остается высокой. И если инфляция окажется неожиданно устойчивой, они должны подчеркнуть свою решимость более агрессивно ужесточать меры, даже если это означает резкое "охлаждение" экономики и рост безработицы.Гита Гопинат

Она подчеркнула, что модели прогнозирования в денежно-кредитной политике предсказали более низкие значения, чем фактический уровень инфляции, который начал расти во всем мире и в 2022 году стал рекордным для многих стран за последние 30-40 лет.

По данным Нацбанка РК, в Казахстане официальная инфляция уже составила 15% в годовом выражении. Нацбанк, основным мандатом которого является стабильность цен, с начала этого года перешел к значительному ужесточению денежно-кредитной политики – на сегодняшний день базовая процентная ставка составляет 14,5%. Как рассчитывает регулятор, это позволит снизить инфляцию к 2023-2024 году.

Напомним, очередное решение по базовой ставке Нацбанк Казахстана объявит в начале сентября.

Читайте также

В сахарную отрасль Казахстана направят 495 млрд тенге

Казахстан вошел в Топ-10 стран с самыми низкими ценами на жилье

Прогнозы по инфляции до 2027 года озвучили в Казахстане

Динара Халдарова
МВФ Нацбанк РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления