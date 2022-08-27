52 новые машины скорой помощи передали в медучреждения Актюбинской области
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В преддверии празднования Дня Конституции РК в больницы Актюбинской области передали 52 санитарных автомобиля марок Hyundai и JAC Sunray общей стоимостью 2 млрд тенге. Таким образом, потребность в автомобилях скорой медицинской помощи в Актюбинской области полностью закрыта.
Согласно поручению главы государства, укреплению материально-технической базы в медицинской сфере уделяем особое внимание. Также строим новые объекты здравоохранения, в том числе в сельской местности. Работа по обеспечению жителей области доступной и качественной медициной будет продолжена, – обратился к собравшимся на церемонии вручения ключей медицинским работникам аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Аким региона отметил, что многое зависит и от ответственности медработников, и от их мастерства.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Для нас это очень радостное событие. Благодаря новым автомобилям мы сможем повысить качество медицинской помощи, ускорить доставку медработников к пациентам, а пациентов – в медицинские учреждения. Особенно радует, что не остались без внимания районные службы скорой помощи. Благодаря поддержке акима области мы полностью закрыли потребность в автомобилях, – отметил главный врач областной станции скорой помощи Марат Жанкулов.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
32 новых автомобиля будут обслуживать жителей Актобе, 17 реанимобилей направят в районные отделения скорой медицинской помощи, еще три реанимобиля отданы отделению медицинской авиации.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
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