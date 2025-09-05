Медицинским организациям Туркестанской области передано 60 автомобилей скорой помощи

В Туркестанской области медицинским учреждениям переданы 60 новых санитарных автомобилей общей стоимостью более 4,2 млрд тенге. Мера предпринята в целях повышения качества службы скорой медицинской помощи.

Кареты скорой помощи, оснащенные современным оборудованием, распределены по всем районам и городам области, что позволит повысить эффективность службы. Медицинское оборудование предназначено как для взрослых, так и для детей старше года. Автомобили оснащены портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, набором для сердечно-легочной реанимации, электрокардиографом.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на церемонии передачи автомобилей скорой помощи отметил, что данная инициатива основана на принципе главы государства Касым-Жомарта Токаева: "Жизнь и здоровье каждого гражданина – самая дорогая ценность для государства".

Фото: акимат Туркестанской области

"Здоровье народа – главное богатство государства. Развитие сферы здравоохранения – наша задача. Передаваемые сегодня автомобили не только облегчат повседневный труд наших врачей, но и значительно улучшат качество медицинской помощи, оказываемой населению. Это конкретный пример близости к народу. Эти автомобили оснащены современным медицинским оборудованием. Пусть добросовестная работа медиков и дальше повышает профессиональный авторитет в глазах народа", – сказал аким области.

В последние годы в Туркестанской области реализуются масштабные проекты по модернизации медицинской инфраструктуры. В городе Туркестане близится к завершению строительство многопрофильной больницы на 570 коек. Когда этот объект будет введен в эксплуатацию, будет привлечено более 1200 медицинских работников.

Фото: акимат Туркестанской области

В рамках партнерства с Фондом Абу-Даби (ОАЭ) строится родильный дом на 80 коек. Завершено строительство реабилитационного центра на 60 мест. Разработаны проекты строительства многопрофильного комплекса на 300 мест в Сарыагаше и перинатального центра на 200 мест в Ордабасы.

Центральные больницы в Ордабасинском, Жетысайском и Сарыагашском районах отремонтированы на 4,1 млрд тенге. В Сайрамской районной больнице начат капитальный ремонт на 3,1 млрд тенге.

Теперь межрайонные больницы будут обеспечены тяжелой медицинской техникой, такой как МРТ, КТ, ангиографы.

В связи с ростом численности населения спрос на службу скорой помощи растет с каждым годом. Если за восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 512 тысяч вызовов, то за аналогичный период 2024 года этот показатель достиг 635 тысяч, то есть увеличился на 123 тысячи вызовов.

Фото: акимат Туркестанской области

Учитывая это, руководство региона в 2023 году также приобрело 88 санитарных автомобилей. Кроме того, в качестве спецтранспорта для новорожденных было приобретено два реанимобиля.

Увеличение числа новых автомобилей сократит время оказания экстренной медицинской помощи. Особенно важно это для отдаленных сел и районов, нуждающихся в неотложной медицинской поддержке.