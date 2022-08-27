Водитель переехал пешехода в Караганде за просьбу закурить

Инцидент произошел 21 августа на парковке возле одного из магазинов города, передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило в Кировский отдел полиции УП города Караганды около 22:00.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа, изучив запись видеокамеры, установленной на месте происшествия, пришла к выводу: наезд на потерпевшего совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения. Пресс-служба ДП Карагандинской области

На кадрах видно, как водитель выходит из магазина и садится в машину. В это время к автомобилю вплотную подходит мужчина, стоявший у дверей магазина, пытается схватиться за ручку закрытой двери. Машина трогается и сбивает мужчину. Более того, переезжает его, лежащего на земле.

Водитель вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, переезжает упавшего и скрывается с места происшествия.

Мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 23-летнего жителя города, который дал признательные показания. Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину. Пресс-служба ДП Карагандинской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.