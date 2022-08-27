Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Водитель переехал пешехода в Караганде за просьбу закурить

За просьбу закурить Фото: кадр из видео
Инцидент произошел 21 августа на парковке возле одного из магазинов города, передает Zakon.kz.

Сообщение о происшествии поступило в Кировский отдел полиции УП города Караганды около 22:00.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа, изучив запись видеокамеры, установленной на месте происшествия, пришла к выводу: наезд на потерпевшего совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения. Пресс-служба ДП Карагандинской области

На кадрах видно, как водитель выходит из магазина и садится в машину. В это время к автомобилю вплотную подходит мужчина, стоявший у дверей магазина, пытается схватиться за ручку закрытой двери. Машина трогается и сбивает мужчину. Более того, переезжает его, лежащего на земле.

Водитель вместо того, чтобы остановиться и оказать помощь, переезжает упавшего и скрывается с места происшествия.

Мужчина с многочисленными травмами был госпитализирован.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 23-летнего жителя города, который дал признательные показания. Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину. Пресс-служба ДП Карагандинской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 24 ч. 99 УК РК "Покушение на убийство". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Читайте также

Жителя Шымкента подозревают в убийстве жены в первую брачную ночь

Тело пропавшего в Косшы мальчика нашли в септике

Малышка выпала из окна в Северо-Казахстанской области

Константин Вноровский
Караганда Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
погода
Сильная жара, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
сокращение штатной численности Нацбанка
Токаев утвердил штатную численность Нацбанка
Новшество ввели для казахстанских первоклашек
Новшества ввели для казахстанских первоклашек
здание областного акимата
Приняли невыполненные работы: двух акимов наказали в Павлодарской области
две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд. тенге
Строительство дорог: две иностранные компании нанесли ущерб на 20 млрд тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления