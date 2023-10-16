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Водитель насмерть сбил пешехода в Алматы

ДТП Фото: Zakon.kz
Смертельный наезд произошел в микрорайоне Теректы города Алматы по улице Орталык, перед улицей Жеренкова, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Орталык в южном направлении.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель не успел среагировать и избежать наезда. От удара мужчину отбрасывает в сторону.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Водитель вызвал скорую помощь и полицию.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место медики загрузили пострадавшего в машину и повезли в больницу. По дороге пострадавший скончался.

ДТП

Фото: Zakon.kz

При себе у погибшего документов не оказалось.

ДТП

Фото: Zakon.kz

В соседнем магазине рассказали, что погибший часто выпивал на улице. Перед аварией он в очередной раз распивал алкоголь на автобусной остановке.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Сотрудники дорожной полиции будут разбираться во всех обстоятельствах ДТП.

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