Водитель насмерть сбил пешехода в Алматы
Автомобиль Toyota Camry двигался по улице Орталык в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина.
Фото: Zakon.kz
Водитель не успел среагировать и избежать наезда. От удара мужчину отбрасывает в сторону.
Фото: Zakon.kz
Водитель вызвал скорую помощь и полицию.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место медики загрузили пострадавшего в машину и повезли в больницу. По дороге пострадавший скончался.
Фото: Zakon.kz
При себе у погибшего документов не оказалось.
Фото: Zakon.kz
В соседнем магазине рассказали, что погибший часто выпивал на улице. Перед аварией он в очередной раз распивал алкоголь на автобусной остановке.
Фото: Zakon.kz
Сотрудники дорожной полиции будут разбираться во всех обстоятельствах ДТП.