Квотирование экспорта зерна и муки в Казахстане могут отменить
В Facebook министр напоминает, что до 30 сентября в Казахстане действуют квоты на вывоз зерна - не больше 550 тыс. тонн и муки - не больше 370 тыс. тонн.
Когда вводились эти ограничения, мы в первую очередь, старались обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию. К тому же, на тот момент не было понимания, какой урожай ждет Казахстан. Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев
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По мнению министра, сейчас обстановка изменилась, прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные - в объеме порядка 13 млн тонн, что значительно больше показателей прошлого неурожайного года. Потому, в министерстве считают целесообразным дать "добро" сельхозтоваропроизводителям на продажу зерна и муки за рубеж. Урожая этого года с учетом прошлогодних остатков хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку.
Поэтому, ждем заседание МВК и будем надеяться, что нас полностью поддержат и все ограничения на экспорт будут сняты в сентябре. Министр сельского хозяйства Республики Казахстан Ербол Карашукеев
До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки.
Согласно данным Зернового союза Казахстана, по состоянию на 13 июня освоение квоты по пшенице составило 69%, муки – 86%.