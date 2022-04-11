Казахстан вводит ограничение на экспорт зерна и муки

Первый вице-министр отметил, что ежегодно Казахстан производит порядка 3 млн тонн муки, но половина этого объема отправляется на экспорт.

В целях исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий межведомственной комиссией от 1 апреля 2022 года было принято решение о введении квотирования на экспорт пшеницы и муки с 15 апреля по 15 июня. Объем квоты на пшеницу – 1 млн тонн, на муку – 300 тыс. тонн. Айдарбек Сапаров

Кроме того, для оценки реальной ситуации на внутреннем рынке министерством совместно с Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам и местными исполнительными органами проводится работа по инвентаризации наличия пшеницы в регионах.

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Ранее в ведомстве опровергли информацию о дефиците зерна в стране. По словам вице-министра сельского хозяйства, в Казахстане имеется 6,4 млн тонн зерна, и этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить внутренние потребности, а также отправить часть зерна на экспорт.