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Турецкую звезду Гюльсен Чолакоглу арестовали за шутку о религии

Арестовали за шутку о религиозных школах Фото: Instagram/gulsen
Популярную исполнительницу в Турции Гюльшен Чолакоглу арестовали из-за шутки на религиозную тему, сообщает Zakon.kz.

46-летнюю певицу Гульшен обвинили в "разжигании ненависти и вражды". Поп-звезду забрали прямо из ее дома в Стамбуле и арестовали — сейчас она дожидается суда в изоляторе, передает государственное информационное агентство Anadolu.

Чолакоглу пошутила о мусульманском профессионально-техническом училище, известном как школа имам-хатыба в Турции.

Раньше он учился в школе имам-хатыба. Отсюда его извращенность, – пошутила певица над одним из своих музыкантов во время концерта.

Позже певица извинилась, но отметила, что ее комментарии были использованы для поляризации турецкого общества. Во время допроса Гюльшен отвергла обвинения в разжигании ненависти и вражды. Артистка заявила судебным властям, что она "бесконечно уважает ценности страны и чувства ее граждан".

Гульсен и ранее подвергалась критике со стороны турецких консервативных групп за ее откровенные сценические наряды и поддержку ЛГБТ-сообщества.

Страна с мусульманским большинством официально является светской, но сильно поляризована по вопросам, связанным с секуляризмом, религией, правами женщин и правами ЛГБТК.

Арест Гюльшен вызвал возмущение в социальных сетях. Местные оппозиционеры заявили, что президент Эрдоган пытается таким образом привлечь в сторонники исламистов и консерваторов. Выборы в Турции пройдут уже через 10 месяцев.

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