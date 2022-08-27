Помощь от несуществующего фонда предлагают мошенники в соцсетях Казахстана

В соцсетях распространяется информация о том, что 20 августа 2022 года был подписан некий указ о соцпомощи от "социального фонда имени К. Токаева". Якобы на помощь от фонда могут рассчитывать учителя, медработники и госслужащие, сообщает Zakon.kz.

В фонде "Қазақстан халқына" объяснили, что это фейк. Социального фонда имени президента Казахстана не существует, передает stopfake.kz.

В Казахстане есть общественный социальный фонд "Қазақстан халқына", который был создан по поручению президента РК, но не носит его имя. Этот фонд оказывает помощь казахстанцам, которые попали в очень сложное положение. И только после одобрения официальной заявки претендента на помощь, поданной через официальный сайт. Как правило, эта помощь поступает не в виде денег. Фонд оплачивает лечение, обучение, приобретение лекарственных средств.

Подобные сообщения — это уловки мошенников, способ получения персональных данных. Ранее казахстанцам звонили от имени сотрудников фонда "Қазақстан халқына" и обещали помощь. Эту информацию фонд опроверг на своем официальном сайте.

Фонд "Қазақстан халқына" никакие денежные выплаты не производит. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Сотрудники фонда не просят предоставить СМС-код. Просим не передавать никакую информацию мошенникам и не сообщать полученные коды от 1414 третьим лицам. Фонд также не осуществляет видео- и аудиозвонки посредством мессенджеров. Все заявки принимаются только через сайт qazaqstanhalqyna.kz (ссылка на сайт имеется в шапке профиля) и единый реестр благотворительных организаций atamekenim.kz, там же пользователь имеет возможность узнать статус своей заявки, — говорится на сайте фонда "Қазақстан халқына".

Указа о выплате социальной помощи от 20 августа 2022 года, о котором сказано в тексте рассылаемого сообщения, также не существует. На сайте Akorda.kz в разделе "Правовые акты" упоминаний о таком документе нет.