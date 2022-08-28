В Афганистане запретили майнинг и обращение криптовалют

Центральный банк Афганистана, контролируемый талибами* запретил майнинг и обращение криптовалют на территории страны, сообщает Zakon.kz.

Как передает Bloomberg, в течение месяца после введения запрета в стране наблюдался рост задержаний за торговлю цифровыми токенами.

Глава отдела уголовных расследований в полицейском управлении в Герате Сайед Шах Саадаат рассказал изданию, что после введения запрета в регионе были арестованы 13 человек и закрыты 20 предприятий, связанных с криптовалютами. Большая часть из арестованных смогла выйти под залог.

Bloomberg отмечает, в последнее время жители Афганистана стали чаще обращаться к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления. Сейчас страна отрезана от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против «Талибана».

* Организация, запрещенная в Казахстане