В Афганистане запретили майнинг и обращение криптовалют
Фото: pixabay
Центральный банк Афганистана, контролируемый талибами* запретил майнинг и обращение криптовалют на территории страны, сообщает Zakon.kz.
Как передает Bloomberg, в течение месяца после введения запрета в стране наблюдался рост задержаний за торговлю цифровыми токенами.
Глава отдела уголовных расследований в полицейском управлении в Герате Сайед Шах Саадаат рассказал изданию, что после введения запрета в регионе были арестованы 13 человек и закрыты 20 предприятий, связанных с криптовалютами. Большая часть из арестованных смогла выйти под залог.
Bloomberg отмечает, в последнее время жители Афганистана стали чаще обращаться к криптовалютам, чтобы сохранить свои накопления. Сейчас страна отрезана от мировой банковской системы из-за санкций, введенных против «Талибана».
* Организация, запрещенная в Казахстане
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