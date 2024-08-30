В Афганистане запретили смешанные единоборства

Правительство Афганистана запретило смешанные единоборства (ММА) из-за несовместимости с исламской религией, сообщает Zakon.kz.

Об этом местный чиновник сообщил в интервью телекомпании TOLOnews.

Как сообщают в telegram-канале TRT на русском, глава Департамента физического воспитания и спорта Ахмадулла Васик отметил, что запрет вводится из-за жестокого характера этого вида спорта.

"Распоряжение было издано полицией нравов Афганистана при министерстве Талибана по распространению добродетели и предотвращению порока после расследования соответствия ММА исламскому праву (шариату). Было установлено, что этот вид спорта является проблематичным с точки зрения шариата и имеет много аспектов, которые противоречат учению ислама", – говорится в сообщении.

16 августа 2024 года сообщалось, что афганские девочки не ходят в школу из-за запрета властей.