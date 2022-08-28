Сербия и Косово урегулировали спор об удостоверениях личности

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу, сообщает Zakon.kz.

Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.

У нас есть сделка, - написал Боррель в Twitter.

Косовские сербы, как и все другие граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности, отметил Жозеп Боррель.

Также он поздравил стороны с тем, что им удалось урегулировать данный вопрос.