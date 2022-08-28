US Open-2022: казахстанские теннисисты готовятся покорить Нью-Йорк

29 августа стартует Открытый чемпионат по теннису, который является завершающим турниром сезона «Большого шлема». Турнир продлится до 11 сентября, сообщает Zakon.kz.

На кортах нью-йоркского Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг в одиночном разряде Казахстан представят Александр Бублик, Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

142-й Открытый чемпионат США пропустит бывшая первая ракетка мира Новак Джокович из-за действующего требования о наличии сертификата о вакцинации. Серб отказался вакцинироваться. Станет ли это хорошей возможностью для других, узнаем совсем скоро.

Итак, за титул чемпиона будут бороться главные фавориты сезона: действующий чемпион россиянин Даниил Медведев, испанец Рафаэль Надаль, его юный соотечественник Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

Компания 1XBET предлагает коэффициент 3.28 на победу россиянина, 4.2 –легендарного испанца, 5.2 – Алькараса, целых 15 – грека и 51 – норвежца.

В первый день чемпионата Надаль сыграет против Ринки Хидзиката из Австралии. Он занимает 217-е место в рейтинге. Игроки предстоящего матча встретятся впервые.

Аналитики 1XBET верят в победу испанца и предлагают за его выигрыш коэффициент 1.01, в то время как его соперника оценивают в 9.7.

В этот же день играет Медведев против американского теннисиста Стефана Козлова. Они встречались лишь один раз в 2016 году в рамках «Уимблдона», где выиграл Даниил. Фаворит встречи, безусловно, россиянин. У него 1.01 коэффициент на победу, у Стефана – 9.7.

Касперу Рууду в первом круге попался британец Кайл Эдмунд, которого аналитики оценили в коэффициент 6.85. Вероятность выигрыша Рууда равна в 1.056. Предстоящая игра будет первой встречей для спортсменов.

Старт для Казахстана откроет наш соотечественник Александр Бублик. 25-летний теннисист сыграет против француза Юго Гастона. Спортсмены встречались лишь единожды в 2019 году. Тогда игра завершилась в нашу пользу – 7:5, 3:6, 6:3.

Компания 1XBET верит в победу казахстанца и дает коэффициент на победу 1.248, в то время как француз оценивается в 3.42.

Любителям тенниса, безусловно, будет интересно наблюдать и за женскими поединками. Фавориткой среди спортсменок является первая ракетка мира Ига Швентек. Можно назвать достойными соперницами для польки Симону Халеп из Румынии и испанку Паулу Бадоса Хиберт.

На их победу главный спонсор спортивных эмоций предлагает следующие коэффициенты: Швентек – 4.1, Халеп – 8.2, Хиберт – 12.

В первом круге Швентек сыграет с итальянкой Жасмине Паолин. У 26-летней Жасмине шансы невелики. Компания 1XBET предлагает 1.03 в пользу Иги и коэффициент 13 в пользу ее соперницы.

Что касается наших казахстанок: 27-летняя Юлия Путинцева в первый день стартует с 20-летней американкой Амандой Анисимовой. Они уже встречались на турнире в Чарльстоне, и тогда хозяйка турнира легко выиграла — 6:1, 6:2. Но то было на грунте, а US Open состоится на харде.

Фаворит встречи – Аманда, на ее выигрыш предлагают коэффициент 1.34, нашей спортсменке – 3.3.

И наконец о чемпионке «Уимблдона-2022»: 23-летняя Елена Рыбакина сыграет с Кларой Бюрель 31 августа. Француженка занимает 74-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки не встречались. Скорее всего, нашей чемпионке не составит труда обыграть Клару.

В итоге в чемпионате примут участие 128 спортсменов. Призовой фонд составляет 60 102 000 долларов.

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