Крупное возгорание сухостоя произошло в Алматинской области: дым виден из Алматы
Фото: Zakon.kz
Сухостой загорелся в промышленной зоне, в районе Первомайских прудов Илийского района. На помощь к ДЧС Алматинской области направили два состава пожарных подразделений ДЧС Алматы, сообщает Zakon.kz.
Сообщение о загорании сухостоя поступило на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области в 13:33.
Дым был заметен из Алматы. Корреспондент Zakon.kz направился к месту происшествия.
Очаги возгорания наблюдались в нескольких точках, заметен черный дым. Трава сгорела быстро, однако оставленный людьми мусор – бутылки и колеса – горели долго.
Мусор только способствует распространению огня. Небольшие очаги возгорания были замечены на территории некоторых сооружений.
Фото: Zakon.kz
По информации ДЧС Алматинской области на место были направлены силы и средства по 2 рангу вызова.
Фото: Zakon.kz
Огонь тушат сотрудники пожарной части №9 Боралдая, пять сотрудников и две единицы техники пожарной части №8 села Отеген батыр, шесть сотрудников и две единицы техники специализированной пожарной части №3 и пожарной части №19. Из Алматы были направлены восемь сотрудников две единицы техники.
Фото: Zakon.kz
Пожар был локализован в 15:28. Предварительная площадь пожара составила 10 га.
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