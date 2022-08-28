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Крупное возгорание сухостоя произошло в Алматинской области: дым виден из Алматы

горение сухостоя в Илийском районе Фото: Zakon.kz
Сухостой загорелся в промышленной зоне, в районе Первомайских прудов Илийского района. На помощь к ДЧС Алматинской области направили два состава пожарных подразделений ДЧС Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о загорании сухостоя поступило на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области в 13:33.

Дым был заметен из Алматы. Корреспондент Zakon.kz направился к месту происшествия.

Очаги возгорания наблюдались в нескольких точках, заметен черный дым. Трава сгорела быстро, однако оставленный людьми мусор – бутылки и колеса – горели долго.

Пожар в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Мусор только способствует распространению огня. Небольшие очаги возгорания были замечены на территории некоторых сооружений.

горение сухостоя

Фото: Zakon.kz

По информации ДЧС Алматинской области на место были направлены силы и средства по 2 рангу вызова.

Пожар в Алматинской области

Фото: Zakon.kz

Огонь тушат сотрудники пожарной части №9 Боралдая, пять сотрудников и две единицы техники пожарной части №8 села Отеген батыр, шесть сотрудников и две единицы техники специализированной пожарной части №3 и пожарной части №19. Из Алматы были направлены восемь сотрудников две единицы техники.

Пожар был локализован в 15:28. Предварительная площадь пожара составила 10 га.

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