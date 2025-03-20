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Происшествия

Крупный пожар вспыхнул в Алматинской области

Крупный пожар вспыхнул в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 19:38 Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области
Днем 20 марта 2025 года в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о возгорании склада, расположенного на территории промышленной зоны в пос. Боралдай Илийского района, сообщает Zakon.kz.

В областном ДЧС уточнили, что в нем хранились пищевая продукция и автомасла.

"Площадь возгорания составила около 600 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение на всю площадь складского помещения и рядом стоящего трехэтажного административного здания. Пожар был локализован в 17:17. Жертв и пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям региона в четверг.

Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

В тушении пожара задействованы 34 сотрудника и 13 единиц техники ДЧС Алматинской области, 6 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Алматы.

ДЧС Алматинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на промышленных объектах и складах.

16 марта 2025 года крупный пожар вспыхнул в двухэтажном кафе в Шымкенте.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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