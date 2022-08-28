Акмолинская область выполнила основные показатели социально-экономического развития

В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

Победителей областных конкурсов "Мерейлі отбасы" и "Еңбек жолы" чествовали в Акмолинской области. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции, были награждены лучшие семьи и самые трудолюбивые и добросовестные специалисты разных профессий. Глава региона Ермек Маржкипаев особо отметил успехи, достижения и вклад области в социально-экономическое развитие страны.

По итогам 7 месяцев этого года мы можем с уверенностью сказать, что наша область выполнила все основные показатели социально-экономического развития. Одним из важных направлений остается промышленный сектор. Доля производства кирпича в регионе достигла 30%. То есть каждый кирпич, производимый в нашей стране, имеет акмолинскую регистрацию. В октябре мы завершим строительство третьей очереди Макинской птицефабрики. Там мы будем производить 100 тысяч тонн мяса птицы в год. Это будет одна из крупнейших птицефабрик в Центральной Азии. В конце года мы увидим первые ее результаты. В целом, промышленное развитие является драйвером экономики региона. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

В честь Дня Конституции Республики Казахстан благодарственными письмами и грамотами акима Акмолинской области были награждены заслуженные и лучшие специалисты. Это медицинские работники, учителя, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В их числе и врачи, которые совсем недавно провели уникальную операцию. Команда медиков благодаря профессионализму и слаженной работе спасла жизнь маленькому пациенту из города Щучинска.

Кроме того, победители регионального этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы" получили памятные дипломы и денежные премии. Главный приз и сертификат на сумму 500 тысяч тенге достался семье Бужена Курметбека из Аккольского района. Аксакал со своей супругой создали семью 35 лет назад. Сегодня они воспитывают 5 сыновей и 9 внуков.

Фото: Айбек Даньяров

Второго места удостоилась семья Мынбаевых. Они получили приз в 250 тысяч тенге. Третье место заняла чета Зайнишевых. Обе примерные семьи из Жаркаинского района. Другие участники, боровшиеся за звание лучшей семьи региона, были награждены дипломами и денежными сертификатами.

Обладателями дипломов и ценных призов стали и лучшие в своих отраслях акмолинцы. Среди них самая лучшая трудовая династия Еркебулановых, лучший наставник Анатолий Воробьев из города Степногорска и лучший молодой работник Байшуаков Нуркасым из города Макинска. Все они своим примером воспитывают у молодого поколения трудолюбие и любовь к своей профессии. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с яркими и красочными творческими номерами.