Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Акмолинская область выполнила основные показатели социально-экономического развития

В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. Фото: Айбек Даньяров
В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

Победителей областных конкурсов "Мерейлі отбасы" и "Еңбек жолы" чествовали в Акмолинской области. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции, были награждены лучшие семьи и самые трудолюбивые и добросовестные специалисты разных профессий. Глава региона Ермек Маржкипаев особо отметил успехи, достижения и вклад области в социально-экономическое развитие страны.

По итогам 7 месяцев этого года мы можем с уверенностью сказать, что наша область выполнила все основные показатели социально-экономического развития. Одним из важных направлений остается промышленный сектор. Доля производства кирпича в регионе достигла 30%. То есть каждый кирпич, производимый в нашей стране, имеет акмолинскую регистрацию. В октябре мы завершим строительство третьей очереди Макинской птицефабрики. Там мы будем производить 100 тысяч тонн мяса птицы в год. Это будет одна из крупнейших птицефабрик в Центральной Азии. В конце года мы увидим первые ее результаты. В целом, промышленное развитие является драйвером экономики региона. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

В честь Дня Конституции Республики Казахстан благодарственными письмами и грамотами акима Акмолинской области были награждены заслуженные и лучшие специалисты. Это медицинские работники, учителя, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В их числе и врачи, которые совсем недавно провели уникальную операцию. Команда медиков благодаря профессионализму и слаженной работе спасла жизнь маленькому пациенту из города Щучинска.

Кроме того, победители регионального этапа национального конкурса "Мерейлі отбасы" получили памятные дипломы и денежные премии. Главный приз и сертификат на сумму 500 тысяч тенге достался семье Бужена Курметбека из Аккольского района. Аксакал со своей супругой создали семью 35 лет назад. Сегодня они воспитывают 5 сыновей и 9 внуков.

Акмолинская область выполнила основные показатели социально-экономического развития

Фото: Айбек Даньяров

Второго места удостоилась семья Мынбаевых. Они получили приз в 250 тысяч тенге. Третье место заняла чета Зайнишевых. Обе примерные семьи из Жаркаинского района. Другие участники, боровшиеся за звание лучшей семьи региона, были награждены дипломами и денежными сертификатами.

Обладателями дипломов и ценных призов стали и лучшие в своих отраслях акмолинцы. Среди них самая лучшая трудовая династия Еркебулановых, лучший наставник Анатолий Воробьев из города Степногорска и лучший молодой работник Байшуаков Нуркасым из города Макинска. Все они своим примером воспитывают у молодого поколения трудолюбие и любовь к своей профессии. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом с яркими и красочными творческими номерами.

Читайте также

Топ-5 завораживающих закатов в Алматы и области

Автора герба и известного хирурга наградили в Кызылординской области

Около 5000 фламинго сняли на видео в Коргалжынском заповеднике

Константин Вноровский
Маржикпаев Ермек Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
прогноз погоды на выходные в Казахстане
Резкое похолодание и заморозки – прогноз погоды на выходные в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара резко снизился на торгах
Названы Топ-4 лгунов по знаку зодиака
Назван Топ-4 лгунов по знаку зодиака
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах
курсы валют на выходные дни
Курсы валют на выходные дни
Жительница ВКО обвинила любовника в изнасиловании после отказа уйти от жены
Жительница ВКО обвинила любовника в изнасиловании после отказа уйти от жены
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления