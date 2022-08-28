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В Google Chrome перестанут работать блокировщики рекламы

Перестанут работать блокировщики рекламы Фото: pixabay
Google лишит пользователей Chrome возможности использовать расширения, предназначенные для блокировки рекламы, сообщает Zakon.kz.

Это связано с внедрением нового программного интерфейса, переход на который состоится в январе 2023 года. Об этом говорится в документе, предназначенном для разработчиков.

Отмечается, что в начале следующего года выйдет специальное обновление, которое и отключит подобные приложения для блокировки рекламных объявлений. Это произойдет путем добавления поддержки программного интерфейса версии Manifest Version 3.

При этом нет смысла устанавливать расширения заблаговременно, они попросту перестанут функционировать после обновления.

Известно, что разработчики расширений против рекламы начали подготовку новых версий.

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