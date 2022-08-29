Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Птицы попали в двигатели во время посадки самолета в столице

попадание птицы Фото: пресс-служба Air Astana
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа во время захода на посадку воздушного судна Airbus A320, передает Zakon.kz.
По сообщению экипажа, птицы оказались в обоих двигателях. Воздушное судно выполняло рейс КС955 Алматы – Нур-Султан, – говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

птица, ЧП

Фото: пресс-служба Air Astana

Как уточняется, посадка прошла в штатном режиме.

птицы, самолет

Фото: пресс-служба Air Astana

Послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели.

птицы, самолет, ЧП

Фото: пресс-служба Air Astana

27 августа подобный инцидент произошел в Алматы. Тогда птица повредила закрылок самолета.

Читайте также

Схрон с оружием найден на кладбище в Акмолинской области

Елена Беляева
Алматы Нур-Султан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Зеленский провел секретное совещание с силовиками
Зеленский провел секретное совещание с силовиками
Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы
Четыре человека пострадали в страшном ДТП в Алматы
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Более 100 детей потерялись во время концерта в Атырау
Ситуация в Украине 28 августа
Ситуация в Украине: СМИ пишут о смерти Натальи Вовк, европейские политики предрекают трудную зиму
порт
Пешком из Беларуси в Актау: казахстанский полицейский помог иностранному туристу
заморозка
Какие ягоды опасно замораживать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления