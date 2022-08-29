Птицы попали в двигатели во время посадки самолета в столице
Фото: пресс-служба Air Astana
Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 августа во время захода на посадку воздушного судна Airbus A320, передает Zakon.kz.
По сообщению экипажа, птицы оказались в обоих двигателях. Воздушное судно выполняло рейс КС955 Алматы – Нур-Султан, – говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.
Фото: пресс-служба Air Astana
Как уточняется, посадка прошла в штатном режиме.
Фото: пресс-служба Air Astana
Послеполетная инспекция подтвердила попадание птиц в двигатели.
Фото: пресс-служба Air Astana
27 августа подобный инцидент произошел в Алматы. Тогда птица повредила закрылок самолета.
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