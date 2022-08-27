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Образовалась вмятина: птица повредила закрылок самолета Air Astana

Образовалась вмятина: птица повредила закрылок самолета Air Astana Фото: Zakon.kz
Птица повредила закрылок самолета Air Astana, прилетевшего в Алматы из Нур-Султана. Об этом сообщили в авиакомпании, передает Zakon.kz.
Сегодня на послеполетном осмотре воздушного судна Airbus A321LR, выполнившего рейс КС9960 Нур-Султан – Алматы, обнаружены следы попадания птицы в закрылок с повреждением (образовалась вмятина), – говорится в сообщении пресс-службы Air Astana.

Образовалась вмятина: птица повредила закрылок самолета Air Astana

Фото: пресс-служба Air Astana

В авиакомпании отметили, что ремонт будет выполнен персоналом инженерно-технического департамента Air Astana.

Отметим, что это не первый подобный случай с пернатыми. 18 и 23 августа сообщалось, что в двигателях двух самолетов Air Astana были обнаружены следы попадания птицы.

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