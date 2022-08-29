Несколько сараев и автомобиль сгорели в Турксибском районе Алматы

В Турксибском районе Алматы ночью горели хозяйственные постройки и три гаража. Также сгорел автомобиль, передает Zakon.kz.

Свидетели сообщили, что сараи загорелись примерно в одно время. Как они отметили, сараи находятся друг от друга приблизительно в 100 метрах. Местные жители думают, что это был поджог.

28 августа в 23:37 по ул. Молдагалиева, около д. 15 пожарные боролись с огнем, охватившим группы сараев на площади 80 кв. м, а также группы сараев по адресу: ул. Акынов, около д. 30 на площади 80 кв. м. Пресс-служба ДЧС Алматы

Пожар локализован в 00:09 и ликвидирован в 00:16. Жертв и пострадавших нет.

Через некоторое время пожарные были направлены на другую улицу, где произошел пожар.

29 августа уже в 01:17 на ул. Рихарда Зорге, около д. 15, тоже горели сараи и три гаража, а также автомашина Chevrolet Aveo, находившаяся в гараже.

Пожар локализован в 01:42 и ликвидирован в 01:55. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz