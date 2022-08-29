Фермеры Португалии вынуждены бесплатно раздавать апельсины

В регионе Алгарве на юге страны предприниматели раздают товар из-за отсутствия покупателей. Отмечается, что переизбыток предложения связан с антироссийскими санкциями, передает Zakon.kz.

На моей памяти не было ничего подобного, это очень грустно. Поэтому я отдаю все людям. Приходите, берите что хотите. Некоторые говорят, что чувствуют себя плохо, если ничего не платят, но я ни от кого не принимаю ни копейки, – цитирует gazeta.ru фермера Куштодиу Руйву.

По его словам, из тысячи тонн ему удалось реализовать лишь 150 тонн. Чтобы хоть как-то сэкономить, он пригласил всех желающих на сбор урожая.

Как утверждает фермер, производители рассчитывают продать более поздний сорт апельсинов, но при этом опасаются того, что «кампания уже проиграна».