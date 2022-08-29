Военнослужащий-контрактник скоропостижно скончался в Караганде
Фото: akorda.kz
Трагедия произошла в воинской части 52 859 Министерства по ЧС в Караганде, сообщает Zakon.kz.
24-летний военнослужащий внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно Скорую помощь. Но спасти его не удалось. Пресс-служба МЧС РК
Предварительной причиной смерти врачи назвали панкреонекроз.
Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе. Командир воинской части, подполковник Жанат Омаров
По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.
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