Военнослужащий-контрактник скоропостижно скончался в Караганде

Фото: akorda.kz

Трагедия произошла в воинской части 52 859 Министерства по ЧС в Караганде, сообщает Zakon.kz.

24-летний военнослужащий внезапно упал и перестал подавать признаки жизни. Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно Скорую помощь. Но спасти его не удалось. Пресс-служба МЧС РК Предварительной причиной смерти врачи назвали панкреонекроз. Елсултан никогда не жаловался на здоровье. Он ежегодно проходил медосмотр. Это у нас обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр в период с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом своего дела, в планах было продвигать его по службе. Командир воинской части, подполковник Жанат Омаров По делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Читайте также Правительство утвердило правила военно-патриотического воспитания казахстанцев Через 10 дней после присяги в Уральске новобранец оказался в психдиспансере Как получить пособие на умершего пенсионера Минобороны

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