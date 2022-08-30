В Багдаде протестующие попытались захватить Дворец республики

Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра попытались взять штурмом Дворец республики в Багдаде, сообщает Zakon.kz.

Сотни сторонников влиятельного в Ираке шиитского политика Муктады ас-Садра прорвались в "Зеленую зону" Багдада и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб правительства, передает телеканал Al Sumaria.

В коридорах дворца произошли стычки между силами правопорядка и протестующими.

Ранее имам Муктада ас-Садр заявил, что навсегда уйдет из политики. Он также намекнул на то, что может быть убит, попросив молитв. После этого его сторонники решились на штурм дворца.

В связи с происходящим была организована эвакуация людей из всех правительственных учреждений. В столице Ирака введен комендантский час. В шиитских кварталах Багдада - Садр-сити - объявлена мобилизация сторонников имама. Демонстрации начались и на юге Ирака, в городе Басра.

На данный момент известно, что республиканский дворец в Багдаде перешел под контроль силовых структур Ирака. Для этого против сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра пришлось применить спецсредства - слезоточивый газ.