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Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open

Теннисист Фото: НОК РК
В следующем круге Бублик встретится с испанцем Пабло Каррьеньо-Бустой, который в своем матче первого круга обыграл австрийца Доминика Тима, сообщает Zakon.kz.

Представитель Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата США. На старте турнира он обыграл француза Юго Гастона со счетом 6:4, 6:4, 6:4, сообщает Sports.kz.

Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут. За это время Бублик сделал 13 подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету Гастона 1 эйс, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Открытый чемпионат США проходит с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 60 млн долларов.

Действующим победителем турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года одержал победу над над сербом Новаком Джоковичем.

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