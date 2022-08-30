В Португалии найден скелет крупнейшего в Европе динозавра

Фото: pixabay

В 2017 году в португальском городе Помбал были найдены фрагменты окаменевшей кости. Местные жители обратились за помощью к специалистам. Исследования заняли несколько лет. Уже в начале августа 2022 года ученые раскопали скелет крупного динозавра, сообщает Zakon.kz.

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