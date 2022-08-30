Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Португалии найден скелет крупнейшего в Европе динозавра

Португалия раскопки динозавр Фото: pixabay
В 2017 году в португальском городе Помбал были найдены фрагменты окаменевшей кости. Местные жители обратились за помощью к специалистам. Исследования заняли несколько лет. Уже в начале августа 2022 года ученые раскопали скелет крупного динозавра, сообщает Zakon.kz.
Динозавр принадлежит к зауроподам — обширной группе четвероногих растительноядных динозавров, особенностью которых были длинные шеи и хвосты. Найденный динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину, — говорится в сообщении phys.org.

Кроме того, палеонтологи заявляют, что скелет был найден в верхнеюрских осадочных породах, ему около 150 млн лет.

Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили свое первоначальное анатомическое положение.Сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая

Читайте также

Крис Рок отказался вести "Оскар" после случая с Уиллом Смитом

Погоду на 31 августа в Казахстане спрогнозировали синоптики

Британка сломала шею из-за TikTok-челленджа

Анастасия Московчук
Интересное Португалия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певец репетиция видео
Димаш Кудайберген восхитил подписчиков игрой на барабанах
обмеление Каспий видео
Обмелевший Каспий вновь сняли на видео с высоты
В РФ предлагают увеличить маткапитал
В России предложили увеличить размер маткапитала
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления