В Португалии найден скелет крупнейшего в Европе динозавра
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В 2017 году в португальском городе Помбал были найдены фрагменты окаменевшей кости. Местные жители обратились за помощью к специалистам. Исследования заняли несколько лет. Уже в начале августа 2022 года ученые раскопали скелет крупного динозавра, сообщает Zakon.kz.
Динозавр принадлежит к зауроподам — обширной группе четвероногих растительноядных динозавров, особенностью которых были длинные шеи и хвосты. Найденный динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину, — говорится в сообщении phys.org.
Кроме того, палеонтологи заявляют, что скелет был найден в верхнеюрских осадочных породах, ему около 150 млн лет.
Необычно найти все ребра такого животного, не говоря уже о том, что они сохранили свое первоначальное анатомическое положение.Сотрудница Лиссабонского университета Элизабет Малафая
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