Братья спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области

Фото: pixabay

Несовершеннолетние братья из Жамбылской области решили направиться к отцу в соседнее село: они взобрались на последний вагон грузового поезда, но потом спрыгнули. Их госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел поздно вечером 29 августа. Согласно данным пресс-службы Департамента полиции на транспорте, мальчиков заметил пастух на вагоне движущегося грузового состава и обратился в полицию. В результате поисков девятилетнего мальчика обнаружили вблизи села Билеколь, а его семилетнего брата — рядом со станцией Жума. Дети госпитализированы. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте Как было установлено, 29 августа ребята находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области. Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. С этой целью на станции мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. При наборе составом скорости дети испугались и спрыгнули близ станции Жума. Пресс-служба Департамента полиции на транспорте По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта". Читайте также В США аллигатор напал на мужчину и прокусил ему череп Автомобиль сгорел в Актобе – водитель госпитализирован с ожогами Несколько сараев и автомобиль сгорели в Турксибском районе Алматы

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