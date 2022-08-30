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Братья спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области

рельсы братья поезд больница Фото: pixabay
Несовершеннолетние братья из Жамбылской области решили направиться к отцу в соседнее село: они взобрались на последний вагон грузового поезда, но потом спрыгнули. Их госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел поздно вечером 29 августа.

Согласно данным пресс-службы Департамента полиции на транспорте, мальчиков заметил пастух на вагоне движущегося грузового состава и обратился в полицию.

В результате поисков девятилетнего мальчика обнаружили вблизи села Билеколь, а его семилетнего брата — рядом со станцией Жума. Дети госпитализированы.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Как было установлено, 29 августа ребята находились в гостях у бабушки в селе Тамды Жамбылской области.

Оставшись без присмотра, дети решили поехать к своему отцу, который живет в соседнем селе. С этой целью на станции мальчики взобрались на последний вагон грузового поезда. При наборе составом скорости дети испугались и спрыгнули близ станции Жума.Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта".

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