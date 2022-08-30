Погоду на 31 августа в Казахстане спрогнозировали синоптики

Синоптики "Казгидромета" сообщили, что на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по стране прогнозируют дождь, грозу и усиление ветра, передает Zakon.kz.

В Акмолинской области без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13°C, на севере области +16°C, днем +27...+32°C.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +28...+30°C.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°C, днем +30...+32°C.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°C, в горных районах +2...+7°C, днем +27...+32°C, в горных районах +17...+22°C.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +29...+31°C.

В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +30...+32°C.

В Жетысуской области днем в горных районах области небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, на востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°C, в горных районах +8°C, днем +27...+32°C, в горных районах +23°C.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +28...+30°C.

В Туркестанской области без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с, на горных перевалах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°C, в горных районах +13°C, днем +31...+36°C, в горных районах +27°C.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +33...+35°C.

В Туркестане переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21°C, днем +34...+36°C.

В ЗКО без осадков. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20°C, на юге области +23°C, днем +33...+38°C.

В Уральске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +34...+36°C.

В Атырауской области без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +18...+23°C, днем +34...+39°C.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью 0-5 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°C, днем +36...+38°C.

В Мангыстауской области без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +20...+25°C, на юге области +17°C, днем +33...+38°C.

В Актау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22...+24°C, днем +33...+35°C.

В Актюбинской области без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20°C, на юге области +23°C, на севере области +12°C, днем +32...+37°C.

В Актобе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°C, днем +33...+35°C.

В Костанайской области на западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем на западе области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°C, на юге области +20°C, днем +30...+35°C.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17°C, днем +32...+34°C.

В СКО без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15°C, днем +28...+33°C.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +29...+31°C.

В Павлодарской области без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16°C, на юге области +8°C, днем +26...+31°C.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°C, днем +28...+30°C.

В Карагандинской области без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°C, на юге области +15°C, днем +27...+32°C.

В Караганде малооблачно. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днем +30...+32°C.

В Улытауской области без осадков. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°C, днем +30...+35°C.

В Жезказгане солнечная погода. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +33...+35°C.

В ВКО без осадков. Ветер северо-западный, северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°C, на юге области +13...+18°C, днем +25...+30°C, на северо-востоке области +22°C.

В Усть-Каменогорске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днем +28...+30°C.

В Абайской области без осадков. Ветер северо-западный, северный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12°C, на юге области +15°C, днем +28...+33°C, на западе области +25°C.

В Семее небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10°C, днем +28...+30°C.

В Кызылординской области без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16...+21°C, днем +33...+38°C.

В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°C, днем +35...+37°C.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с, днем на юго-западе области, в горных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17°C, в горных районах +9°C, днем +28...+33°C, в горных районах +25°C.

В Таразе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14°C, днем +30...+32°C.