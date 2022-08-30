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Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие

Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В день празднования Дня Конституции Казахстана в ЗКО состоялось торжественное открытие общежития, построенного для студентов Уральского политехнического колледжа и организаций технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

В рамках выполнения поручений президента страны по улучшению условий проживания и образования студенческой молодежи в регионе было запланировано строительство четырех общежитий. В 2020 году сдано в эксплуатацию общежитие на 144 места для студентов Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа. В 2021 году проведена реконструкция здания Уральского трансформаторного завода и открыто новое общежитие для студентов Западно-Казахстанского индустриального колледжа. Сейчас продолжается строительство общежития на 500 мест для студентов Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, которое планируется сдать в эксплуатацию на следующий год.

Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Напомним, что в настоящее время свыше 1700 западноказахстанских студентов нуждаются в жилье. Этот спрос постепенно удовлетворяется с помощью новых проектов в рамках государственно-частного партнерства. Строительная компания ТОО "Болашак-Т" откликнулась на призыв государства и вложила 600 млн тенге собственных средств в строительство нового пятиэтажного общежития на 150 мест. Стоит отметить, что 80% финансовых затрат инвестора возвращаются государством в течение восьми лет. На каждого проживающего студента выплачиваются средства в размере 122 месячных расчетных показателей в год. Также компания получает льготный долгосрочный кредит на строительство под 6% годовых.

В распоряжении студентов будет тренажерный зал, буфет на 24 места с кухней, медкабинет, на каждом этаже здания есть учебная комната, оснащенная компьютерами и интернетом, бытовая комната с гладильными досками и стиральными машинками. Установлена система контроля и проникновения в здание через видеонаблюдение и турникеты. Планировка общежития соответствует всем современным стандартам. Генеральный директор ТОО "Болашақ-Т" Аскар Кощанов

Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Здание секционное, в каждой секции две комнаты по два человека в каждой, общая кухня, санузел и душевая кабина. Каждая комната оборудована соответствующей мебелью, а в каждом жилом блоке установлен кухонный гарнитур, электроплита для разогрева и приготовления пищи, холодильник, обеденный стол.

Проблема дефицита мест в студенческих общежитиях актуальна для нашего региона. Для решения этой проблемы был разработан механизм, согласно которому любой инвестор за счет собственных средств может построить общежитие для студентов и получать дотацию от государства в размере 122 месячных расчетных показателей в год. Помимо этого, предприниматель получает дополнительный доход от коммерческих помещений на базе общежития, где есть возможность открытия столовой, парикмахерской и других хозяйственных объектов. Выражаю благодарность нашей местной строительной компании за такое комфортабельное общежитие для студентов. Это хороший образец взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, а также отличное вложение капитала в будущее молодежи. Так что это скорее социальный проект, чем коммерческий. Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев

Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

При наличии свободных мест, помимо студентов политехнического колледжа, в общежитии смогут проживать и учащиеся других колледжей. Стоимость одного койко-места равна 20 тыс. тенге в месяц, эта сумма должна покрыть кредит, коммунальные и другие расходы общежития.

Для студентов колледжей в Уральске построено новое общежитие

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

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