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Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить

Ситуация в Украине 30 августа Фото: Twitter/Josep Borrell Fontelles
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Украине "не улучшается", число внутренних переселенцев в стране достигло 6,9 млн человек, сообщает Zakon.kz.

  • Зеленский заявил, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов.

  • Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев, сообщает СNN. Конечная цель их визита – Запорожская атомная станция в Энергодаре, который контролируют российские военные

  • США считают "самым безопасным" решением проблемы вокруг Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявили в Белом доме.

  • Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией, сообщили в МИД ФРГ.

  • Поставкам российского газа в Европу не препятствует ничто, кроме технологических проблем, связанных с санкциями – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Кроме того, он прокомментировал сообщение газеты Washington Post о том, что Иран и Россия договорились о поставке беспилотников. По словам Пескова, "WP часто занимается информационными вбросами".

  • Международная организация по миграции сообщает, что в июле число внутренних переселенцев в Украине увеличилось более чем на 300 тыс. и достигло 6,9 млн человек.

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация в Украине "не улучшается, обстановка на ЗАЭС очень опасная". И добавил, что Евросоюз намерен и дальше оказывать военную поддержку украинской стороне.

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