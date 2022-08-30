Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить

Зеленский заявил, что для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов.

Эксперты МАГАТЭ прибыли в Киев, сообщает СNN. Конечная цель их визита – Запорожская атомная станция в Энергодаре, который контролируют российские военные

США считают "самым безопасным" решением проблемы вокруг Запорожской АЭС контролируемую остановку ее реакторов, заявили в Белом доме.

Германия приостанавливает соглашение об облегчении визового режима с Россией, сообщили в МИД ФРГ.

Поставкам российского газа в Европу не препятствует ничто, кроме технологических проблем, связанных с санкциями – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, он прокомментировал сообщение газеты Washington Post о том, что Иран и Россия договорились о поставке беспилотников. По словам Пескова, "WP часто занимается информационными вбросами".

Международная организация по миграции сообщает, что в июле число внутренних переселенцев в Украине увеличилось более чем на 300 тыс. и достигло 6,9 млн человек.