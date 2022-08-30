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В США умер первый пациент с оспой обезьян

В США умер первый пациент с оспой обезьян Фото: pixabay
Власти американского штата Техас сообщили о смерти мужчины, который ранее заразился оспой обезьян, сообщает Zakon.kz.

Это первая смерть человека в результате этого заболевания, зафиксированная как в штате, так и в США в целом, передает РИА Новости со ссылкой на местный департамент здравоохранения.

По данным департамента здравоохранения, умершим оказался пожилой житель округа Харрис. Уточняется, что мужчина страдал хроническими заболеваниями на фоне ослабленного иммунитета.

Власти штата пообещали не раскрывать конфиденциальную информацию о пациенте в интересах его семьи и предупредили о важности вакцинации в связи с распространяющейся инфекцией.

Наша цель – вакцинировать как можно больше людей и как можно скорее. Вакцины – это ключевое звено в том, чтобы уменьшить распространение болезни, – заявила судья округа Харрис Лина Идальго.

Ранее Минздрав США признал оспу обезьян чрезвычайной ситуацией.

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Оспа обезьян США
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