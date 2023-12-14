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В Японии скончался первый пациент, зараженный оспой обезьян

В Японии скончался первый пациент, зараженный оспой обезьян Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения Японии сообщили о первом случае смерти от оспы обезьян. Пациент проживал в японской префектуре Сайтама недалеко от Токио, передает Zakon.kz.

По информации Синьхуа, мужчине поставили диагноз Mpox в местной больнице в сентябре, и через два месяца он скончался, у него не было заграничных поездок. У него был ВИЧ.

Первый случай заболевания обезьяньей оспой (Mpox) был зарегистрирован в Японии в июле 2022 года. Как отметило министерство, по состоянию на 3 декабря 2023 года в стране было выявлено 227 подтвержденных случаев заболевания.

Болезнь вызывает высокую температуру, головную боль и сыпь, серьезные симптомы длятся около двух-четырех недель.

Ранее сообщалось, что в мае 2023 года ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный из-за оспы обезьян. Режим ЧС был объявлен в августе 2022 года.

До этого вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказывала о том, к какой группе риска по данному заболеванию относится Казахстан.

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Елена Вебер
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