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Президент Кыргызстана забил 2 гола на матче легенд футбола в Бишкеке

Президент Кыргызстана забил 2 гола на матче легенд футбола в Бишкеке Фото: администрация Президента КР
В Бишкеке 30 августа прошел товарищеский поединок между ветеранскими сборными Кыргызстана и СНГ. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров забил два гола — первый и последний, сообщает Zakon.kz.

Игра, приуроченная к 31-й годовщине независимости республики, проходила в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, передает 24.kg.

На поле вышли кумиры разных футбольных поколений. В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие.

Выступая на открытии матча, президент Садыр Жапаров отметил, что ровно 38 лет назад, в 1984 году, на этом стадионе болел за команду "Алга".

По окончании игры ведущий объявил Садыра Жапарова как "оюндун мыкты футболчусу" ("лучший футболист этой игры").

Садыр Жапаров отметил, что подобные матчи улучшают отношения, укрепляют сотрудничество между странами и популяризируют здоровый образ жизни среди молодежи.

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Константин Вноровский
Жапаров Садыр Кыргызстан
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