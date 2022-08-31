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В избирком США поступила заявка от движения в поддержку переизбрания Байдена

Заявка от движения в поддержку переизбрания Байдена Фото: pixabay
В Федеральную избирательную комиссию США подали заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента Америки Джо Байдена в выборах главы государства в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные из опубликованного на сайте избиркома документа.

Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на свою кампанию и вести агитацию в поддержку своего выдвижения на второй срок, получило название Biden for Prezident.

В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.

Однако станет ли действующий президент США кандидатом от своей Демократической партии официально, будет решаться по итогам праймериз демократов.

Президент США Джозеф Байден уже неоднократно говорил о своем намерении переизбираться на второй срок, но официально свою кандидатуру не выдвигал.

Тем временем, опрос колледжа Эмерсона показал, что Джо Байден опережает бывшего президента Дональда Трампа всего на 1 пункт в гипотетическом матче-реванше на президентских выборах 2024 года.

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