В избирком США поступила заявка от движения в поддержку переизбрания Байдена
Об этом свидетельствуют данные из опубликованного на сайте избиркома документа.
Движение, с помощью которого Байден будет собирать средства на свою кампанию и вести агитацию в поддержку своего выдвижения на второй срок, получило название Biden for Prezident.
В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис.
Однако станет ли действующий президент США кандидатом от своей Демократической партии официально, будет решаться по итогам праймериз демократов.
Президент США Джозеф Байден уже неоднократно говорил о своем намерении переизбираться на второй срок, но официально свою кандидатуру не выдвигал.
Тем временем, опрос колледжа Эмерсона показал, что Джо Байден опережает бывшего президента Дональда Трампа всего на 1 пункт в гипотетическом матче-реванше на президентских выборах 2024 года.