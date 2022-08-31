Бластер Хана Соло ушел с молотка за один миллион долларов
Фото: Twitter/Peter Mayhew Foundation
Бластер Хана Соло в исполнении Харрисона Форда из киносаги «Звездные войны» ушел с молотка за миллион долларов, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет TMZ со ссылкой на аукционный дом Rock Island.
Этот бластер – единственная из трех сохранившихся моделей съемочного оружия, сделанных для фильма.
Изначально реквизит со съемок фантастической киноэпопеи эксперты оценивали в 300-500 тысяч долларов.
Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 – один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.
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