Бластер Хана Соло ушел с молотка за один миллион долларов

Бластер Хана Соло в исполнении Харрисона Форда из киносаги «Звездные войны» ушел с молотка за миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на аукционный дом Rock Island.

Этот бластер – единственная из трех сохранившихся моделей съемочного оружия, сделанных для фильма.

Изначально реквизит со съемок фантастической киноэпопеи эксперты оценивали в 300-500 тысяч долларов.

Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 – один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.