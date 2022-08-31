Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бластер Хана Соло ушел с молотка за один миллион долларов

Бластер Хана Соло ушел с молотка за один миллион долларов Фото: Twitter/Peter Mayhew Foundation
Бластер Хана Соло в исполнении Харрисона Форда из киносаги «Звездные войны» ушел с молотка за миллион долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет TMZ со ссылкой на аукционный дом Rock Island.

Этот бластер – единственная из трех сохранившихся моделей съемочного оружия, сделанных для фильма.

Изначально реквизит со съемок фантастической киноэпопеи эксперты оценивали в 300-500 тысяч долларов.

Известно, что прототипом для легендарного бластера Хана Соло послужил немецкий Mauser C96 – один из первых и самых узнаваемых полуавтоматических пистолетов.

Константин Вноровский
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Заговор абсурда - "Рейдерский захват"
Заговор абсурда – "рейдерский захват" или "охота на ведьм"?
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певица сын видео пользователи умиление
Пользователей Казнета умилило видео Макпал Исабековой с маленьким сыном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления