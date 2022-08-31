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Умер Михаил Горбачев

Умер Фото: © WikiCommons
Скончался первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Центральной клинической больнице города Москвы. Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

В июне пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.

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