Умер Михаил Горбачев
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Скончался первый президент СССР Михаил Горбачев, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщили в Центральной клинической больнице города Москвы. Государственному деятелю был 91 год, он скончался после тяжелой и продолжительной болезни.
В июне пресс-секретарь "Горбачев-фонда" Владимир Поляков заявил, что Михаил Горбачев страдает от заболевания почек и проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Также он связал ухудшение здоровья 91-летнего бывшего президента СССР с возрастом.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 года и до его распада в 1991-м.
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