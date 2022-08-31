NASA перенесла запуск миссии к Луне на 3 сентября

Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей, сообщает Zakon.kz.

Пуск ракеты в рамках беспилотного полета к Луне будет осуществлен 3 сентября. Об этом заявил руководитель программы Artemis Майкл Сарафин, сообщают "Известия".

Окно запуска откроется 3 сентября в 14:17 по времени восточного побережья США (4 сентября в 00:17 по времени Нур-Султана).

Ранее предполагалось, что старт миссии пройдет 2 сентября. Как заверил Сарафин, препятствий для запуска не было. Планы пришлось изменить в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Также руководитель программы SLS Джон Ханикатт отметил, что после обнаружения в понедельник утечки водорода инженеры проверили исправность двигателей и не выявили никаких повреждений.

Несмотря на то, что специалисты оперативно ликвидировали утечку, данное обстоятельство стало причиной отмены старта миссии. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что не считает подобные заминки чем-то серьезным и угрожающим лунной программе.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.

В рамках миссии Artemis I корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня.