Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

NASA перенесла запуск миссии к Луне на 3 сентября

НАСА запуск ракеты к Луне Фото: pixabay
Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей, сообщает Zakon.kz.

Пуск ракеты в рамках беспилотного полета к Луне будет осуществлен 3 сентября. Об этом заявил руководитель программы Artemis Майкл Сарафин, сообщают "Известия".

Окно запуска откроется 3 сентября в 14:17 по времени восточного побережья США (4 сентября в 00:17 по времени Нур-Султана).

Ранее предполагалось, что старт миссии пройдет 2 сентября. Как заверил Сарафин, препятствий для запуска не было. Планы пришлось изменить в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Также руководитель программы SLS Джон Ханикатт отметил, что после обнаружения в понедельник утечки водорода инженеры проверили исправность двигателей и не выявили никаких повреждений.

Несмотря на то, что специалисты оперативно ликвидировали утечку, данное обстоятельство стало причиной отмены старта миссии. Директор NASA Билл Нельсон заявил, что не считает подобные заминки чем-то серьезным и угрожающим лунной программе.

20 августа стало известно, что NASA выбрало потенциальные районы для высадки астронавтов на Луну. Уточнялось, что все 13 мест расположены около Южного полюса Луны.

В рамках миссии Artemis I корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня.

Читайте также

230 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

В Кыргызстане разрешили работать иностранным IT-специалистам без регистрации

Экс-госсекретарь США высказался о работе Горбачева

Данияр Кунафин
НАСА США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Фруктовый сад
Какими будут осень и зима? Прогнозируем по приметам 28 августа
астрология гороскоп рейтинг удача
Лидеры рейтинга: кто самый успешный по знаку зодиака
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Заговор абсурда - "Рейдерский захват"
Заговор абсурда – "рейдерский захват" или "охота на ведьм"?
Ситуация в Украине 29 августа
Ситуация в Украине: Киев заявил, что начал наступление, Нидерланды намерены закупать у России газ
первоклассники
Сокращение нагрузки и зарплат учителей прокомментировали в Минпросвещения
Теннисист
Первая ракетка Казахстана стартовал с победы на US Open
певица сын видео пользователи умиление
Пользователей Казнета умилило видео Макпал Исабековой с маленьким сыном
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления