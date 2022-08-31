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В Кыргызстане разрешили работать иностранным IT-специалистам без регистрации

IT-специалисты работа в Кыргызстане Фото: pixabay
Соискателем статуса "Цифровой кочевник" (Digital nomad) могут стать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и России, сообщает Zakon.kz.

Кабинет министров Кыргызстана принял положение о присвоении статуса "Цифровой кочевник" иностранцам и лицам без гражданства, которые находятся в Кыргызстане, сообщили в Министерстве экономики и коммерции страны.

Сообщается, что этот статус позволяет гражданам ряда стран пребывать на территории Кыргызстана без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для работы, а также облегчает взаимодействие с госорганами.

Тенденция к росту числа Digital nomads, так называемых "Цифровых кочевников", во всем мире набирает силу. Люди могут работать из любой страны мира, если для работы им нужен только компьютер и хороший скоростной Интернет. За время пандемии повсеместная практика удаленной работы выделила и сформировала определенный кластер специалистов, которым не нужно быть в офисе, а также многие эти люди работают на несколько компаний. Создать благоприятные условия для релокации таких людей в Кыргызстан – цель этой нормативной инициативы.министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев

Министерство также разработало пошаговую инструкцию о получении статуса "Цифрового кочевника".

Обладатель статуса освобождается от обязанности регистрации по месту проживания на территории страны, от необходимости получения разрешения на работу, автоматически получает персональный идентификационный номер и многое другое.

Кыргызстан, в силу природных и геополитических факторов, может стать страной, где цифровым кочевникам будет удобно и приятно работать. Это выгодно с точки зрения развития туристического потенциала нашей страны, инвестиционных перспектив и создания новых рабочих мест. начальник управления бизнес-среды МЭК КР Муса Катаганов

Муса Катаганов подчеркнул, что положение помогает упорядочить и упростить множество нюансов взаимодействия цифровых кочевников с государством.

Данияр Кунафин
Кыргызстан
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