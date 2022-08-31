Диетолог назвала самые вредные сочетания продуктов

Пациентам с нарушениями в работе ЖКТ и обострением каких-либо заболеваний следует пройти обследование у врача и соблюдать специальную диету, сообщает Zakon.kz.

Самыми вредными сочетаниями продуктов являются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. Например, к числу вредных относятся плов и макароны. Об этом рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова, сообщают "Известия".

Как пояснила эксперт, все те сочетания продуктов, в результате которых образуется высококалорийная еда — вредные и способствуют развитию ожирения. В настоящее время уже который десяток лет идет эпидемия ожирения, вызванная избыточным питанием. При этом, предупредила врач, вслед за ожирением развиваются все остальные болезни цивилизации — гипертония, сахарный диабет и другие.

Самыми вредными сочетаниями продуктов считаются те, в которых преобладают жиры, углеводы и соль. К ним относится: жареная картошка, плов (в нем содержится много углеводов, жира, масла и соли), макароны (углеводы, заправленные жирными заправками, с добавлением соли). Такие сочетания продуктов приводят к лишнему весу и отечности. Елена Тихомирова

В то же время желудочно-кишечный тракт человека эволюционно формировался таким образом, что он способен переваривать абсолютно любую поступающую в организм пищу, подчеркнула диетолог.

В пищеварительном тракте белки, поступившие в организм с пищей, расщепляются до аминокислот, жиры — до жирных кислот и триглицеридов, углеводы расщепляются до глюкозы. Этот процесс называется пищеварением. Он происходит в желудочно-кишечном тракте, слизистая оболочка которого обеспечивает усвоение и всасывание этих питательных веществ. Елена Тихомирова

Тихомирова уточнила, что у здорового человека желудочно-кишечный тракт человека переваривает абсолютно любые продукты и их сочетания. Вместе с тем ощущение дискомфорта, вздутия и тяжести живота после еды связаны с нарушением пищеварения.

Если у человека нормально работает желудочно-кишечный тракт, нет обострения хронических заболеваний, таких как хронический холецистит, гастрит, панкреатит, тогда он может употреблять абсолютно любую пищу.