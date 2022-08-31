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Южная Корея отменит требование о ПЦР-тестировании перед въездом

ПЦР для въезда в Южную Корею Фото: pixabay
31 августа в Южной Корее выявили около 104 тысяч новых случаев заражения КВИ, из них менее 500 были завезены из-за рубежа. По мнению властей, в стране прошел пик заболеваемости, сообщает Zakon.kz.

Южная Корея отменит свои текущие требования к ПЦР-тестированию на COVID-19 для въезжающих в страну людей, сообщает Yonhap.

Всем въезжающим путешественникам, будь то наши граждане или иностранцы, прибывающие самолетом или судном, не нужно будет сдавать отрицательный ПЦР-тест, начиная с полуночи 3 сентября.Замминистра здравоохранения Ли Ки Ир

В настоящее время въезжающие должны предоставить отрицательный результат в течение 48 часов после ПЦР-тестов или в течение 24 часов после экспресс-тестов на антигены.

Ранее критики ограничительных мер и туристическая индустрия страны призвали отменить требования о ПЦР-тестировании, ссылаясь на низкую эффективность тестов и бремя расходов для туристов. Они также привели в пример другие страны, которые отменили необходимость сдачи тестирования.

Тем не менее въезжающим по-прежнему необходимо сдать ПЦР-тест в течение первых 24 часов после прибытия в Южную Корею. Это, по мнению властей, является "минимальной мерой", введенной для предотвращения притока и распространения любого варианта вируса из-за рубежа.

По данным на 31 августа в стране выявили около 104 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, из них менее 500 были завезены из-за рубежа. Днем ранее число новых случаев превышало 115 тысяч.

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