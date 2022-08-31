Антитеррористические учения пройдут в Усть-Каменогорске
Фото: Zakon.kz
31 августа в Усть-Каменогорске будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.
В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом
По информации штаба, в этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
Жителей Усть-Каменогорска призывают с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.
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