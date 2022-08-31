Антитеррористические учения пройдут в Усть-Каменогорске

31 августа в Усть-Каменогорске будут проводиться антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

В ходе учения будут отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. Восточно-Казахстанский областной оперативный штаб по борьбе с терроризмом

По информации штаба, в этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.

Жителей Усть-Каменогорска призывают с пониманием отнестись к данному мероприятию, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных госорганов.