Педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования в Казахстане

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов сказал, что педагоги, имеющие 30 лет педагогического стажа и категорию по новой системе аттестации, освобождаются от прохождения квалификационного тестирования, сообщает Zakon.kz.

Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ. Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов

Также педагоги, имеющие 30 лет педагогического стажа, но высшую/первую категорию по старой системе аттестации, будут освобождены от прохождения квалификационного тестирования, если они переходят в категорию "педагог-модератор".

В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях. Асхат Аймагамбетов

По словам министра, педагогов, которым осталось 4 года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтвердят имеющуюся по новой системе категорию.