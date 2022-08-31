Курсы валют на 31 августа в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 31 августа 2022 года (на 10:00), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 468,1 тенге, евро – 466,27 тенге, российского рубля – 7,89 тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 470 тенге, продажи – 474 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3тенге, продажи – 7,5 тенге. Читайте также Бластер Хана Соло ушел с молотка за миллион долларов

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