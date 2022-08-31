Детей избивали в приемной семье в Алматинской области

В Казнете распространяют видео издевательств приемных родителей над несовершеннолетними в одной из семей в Илийском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Что это за время такое? Детей из детского дома передают кому попало? Кормильцу государство платит деньги за этих детей. Никто их не проверяет! Этих ребят бьют и заставляют работать, – отмечает автор в описании к видео.

Также он отмечает, что как только детям исполняется 18 лет, кормильцу государство перестает платить пособие.

После этого они выгоняют детей из дома. Потом опять из детского дома к себе забирают 3-4 детей. Почему у детей не спрашивают, хотят ли они жить в этой семье? – говорится в публикации.

В полиции области отреагировали на видео и пояснили, что 27 августа в органы опеки и попечительства Илийского района поступила информация о якобы периодических избиениях воспитанников детского дома семейного типа.

По поступившему сигналу сотрудники ювенальной полиции совместно со специалистами районного акимата организовали надлежащую проверку. Воспитанников на время передали в детский дом «Солнышко». Пресс-служба ДП Алматинской области

Собранный по факту материал, предусмотренный ст. 127 КРКоАП, как уточнили в ведомстве, направлен на рассмотрение суда.