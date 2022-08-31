Какой будет погода в Казахстане 1 сентября
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1-3 сентября 2022 года. На большей части страны сохранится теплая погода, сообщает Zakon.kz.
В ближайшие дни на северную половину республики будет оказывать влияние ложбина северо-западного циклона, с которым ожидаются дождь, гроза, усиление ветра, а в южной половине страны по-прежнему сохранится погода без осадков. РГП "Казгидромет"
Понижение температуры воздуха ожидается на крайнем западе республики:
днем – от +33...+38°С до +23...+31°С;
на северо-западе республики – от +31...+38°С до +25...+35°С;
на севере страны столбики термометров достигнут отметки +30...+35°С;
повышение температуры воздуха в центре и на юго-востоке до +30...+38°С;
на востоке – до +27...+38°С;
на юге – до +35...+40°С.
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